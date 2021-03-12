Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC Snapdragon 855+

В сети появились новые подробности о потенциально одном из самых необычных смартфонов этого года – Samsung Galaxy A82. Предполагается, что аппарат будет выполнен в форм-факторе слайдера. Если сдвинуть экран вниз, то сверху откроется фронтальная камера, а если вверх – массивный динамик AKG. Также устройству прочат многомодульную тыльную камеру, довольно старую платформу Snapdragon 855+, безрамочный AMOLED-дисплей с интегрированным в него дактилоскопическим сенсором, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Несмотря на несколько устаревшую аппаратную платформу, смартфон будет довольно дорогим – от 620 до 710 долларов. Официальная презентация Galaxy A82 должна состоятся в ближайшие месяцы.