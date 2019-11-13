Следующие Apple iPad Pro получат новый 3D-сканер

2019-11-13, Автор - Anna; Продукт - Apple iPad Pro ; [91]
Будущие модели Apple iPad Pro могут получить отличную функцию - новую 3D сенсорную систему.

Ожидается, что в следующем году новая система 3D-датчиков станет центральным элементом толчка дополненной реальности от Apple. Компания работает над системой 3D-датчиков в течение нескольких лет, и считается, что это более продвинутая версия датчика Face ID. Система позволит пользователям создавать 3D реконструкции помещений, объектов и людей. 3D сенсорная система будет добавлена ​​к моделям iPhone 2020 года, а также к VR и гарнитуре, выпуск которой запланирован на 2021/2022 год.

Apple планирует выпустить новый iPad Pro уже в первой половине 2020 года. Ожидается, что новая модель iPad Pro получат сдвоенные камеры и 3D-сенсор, который даст им дополнительные возможности.

Комментарии и отзывы Apple iPad Pro
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