Следующие смартфоны Nokia будут иметь высококачественный дисплей

2019-01-31, Автор - Anna; Продукт - Nokia 7.1; [99]
HMD Global объявила о расширении сотрудничества с Pixelworks, основным игроком в индустрии обработки визуальных дисплеев и передовых решений для доставки видео. И первым продуктом который получил выгоду от сотрудничества двух компаний является - Nokia 7.1. Новинка имеет экран PureDisplay, процессор Iris последнего поколения Pixelworks и Qualcomm Snapdragon 636 среднего уровня, обеспечивающий исключительную визуальную производительность на ЖК-дисплее.

Nokia 7.1 - это далеко не просто обычный смартфон на Android. PureDisplay на Nokia 7.1 включает технологию Pixelworks, которая отличает смартфон от других мобильных телефонов среднего уровня. Благодаря превосходному тональному отображению HDR, которое обеспечивает расширенные возможности просмотра видео или изображений HDR 10, а также повышение локальной контрастности и резкости. HMD Global готовится представить свои следующие смартфоны Nokia 24 февраля.

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