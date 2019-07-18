Следующий Android-планшет, от Samsung

Компания Samsung 7 августа, представит новый премиум-планшет. В Android Headlines опубликованы рендеры, на которых видна Samsung Galaxy Tab S6. На задней панели устройства присутствует S-Pen, при этом SamMobile ранее сообщал, что этот слот будет для зарядки. Добавили двойную настройку камеры заднего вида. Точной информации о характеристиках камеры нет. Дополнительный чехол для клавиатуры, похожий на предыдущие планшеты Galaxy Premium. Корпус клавиатуры обычно включает режим DeX на планшетах Samsung, поэтому ожидается DeX и на новом устройстве.

Предполагается, что Samsung может расположить датчик отпечатков пальцев на дисплее. Основные характеристики Samsung Galaxy Tab S6 не были раскрыты в последней утечке, но более ранняя утечка SamMobile затрагивала процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ .