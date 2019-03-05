SleepBank Sleep Frequency Technology поможет улучшить ваш сон

Улучшите качество сна с помощью устройства SleepBank Sleep Frequency Technology.

Благодаря запатентованному чипу это устройство уменьшает влияние высокочастотных радиоволн на ваш сон. Используя эксклюзивную технологию Sleep Frequency Technology, SleepBank создает 2×2 м. магнитное поле с естественной частотой, которое поможет расслабить ваше тело и разум. Резонанс, который он генерирует, поможет избавить от негативной энергии, которую вы накапливаете в течение дня, чтобы вы могли расслабиться.

Устройство Sleep Frequency Technology, разработанное специально для людей с высоким давлением, также поможет тем, кто нуждается в улучшении качества сна. Стоимость гаджета составляет 500 долларов.