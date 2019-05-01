Slightly Mad Studios не выпустит Mad Box

Некоторое время назад компания Slightly Mad Studios, которая ранее создавала две весьма известные гоночные франшизы, заявила о желании создать свою собственную игровую приставку. Называться она должна Mad Box, что весьма неплохо звучит и легко запоминается пользователями. Вот только уже на этом этапе появились первые проблемы, ведь компания Madbox из Франции заявила, что данная консоль может навредить ее имиджу или попросту ввести пользователей в заблуждение. И, раз уж у французов есть права на свое название, то никакой приставки Mad Box мы точно не увидим. Так что в студии Slightly Mad Studios явно сейчас сидят и думают о том, как бы иначе назвать свою консоль, чтобы она и звучала интересно, и не нарушала разные законы мирового уровня.