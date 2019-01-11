На выставке CES 2019 был представлен слуховой аппарат Neo. Neo, наряду с остальными слуховыми аппаратами Eargo, имеют меньший размер и располагаются плотно в ухе.

Neo поставляется в гладком круглом чехле для зарядки, который выглядит скорее как «AirPods», чем медицинское устройство.

Чехол будет заряжать Neo каждый раз, когда вы их снова вставляете в него. По заявлению компании, таким образом Neo будет держать заряд в течение недели. В том же корпусе есть Bluetooth, поэтому, когда там находится слуховой аппарат Neo, вы сможете настраивать их через приложение. Стоимость данного слухового аппарата будет составлять 2550 долларов.