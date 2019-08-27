Smach Z будет оснащен чипом Ryzen

Smach Z стал известен благодаря тому что выпускают одни из самых мощных игровых карманных компьютеров. Компания хочет гарантировать, что мобильное устройство сохранит этот титул, так как у гаджета будет использоваться более мощный чип Ryzen.

Ryzen Embedded V1605B заменят на Ryzen Embedded V1807B. Базовая тактовая частота будет увеличена с 2 ГГц до 3.35 ГГц, а повышенная частота с 3,6 ГГц до 3,8 ГГц.

Что касается графики, здесь тоже изменения. Графический процессор Radeon Vega 8 заменяется на Vega 11 с тактовой частотой 1,3 ГГц (вместо 1,1 ГГц с Vega 8).

Максимальный объем памяти удваивается до 32 Гб, так же можно выбрать накопитель емкостью 480 Гб.