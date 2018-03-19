Smach Z будет перегреваться

Портативная консоль Smach Z, которую мы буквально недавно обсуждали в сети, пользователи разгребают как горячие пирожки. Разработчики показали классные ролики, в которые игроки могут увидеть 50-80 кадров в секунду в топовых играх и все, фанаты портативного гейминга теряют сознание от радости. На самом же деле у продукта есть громадный недостаток, который почему-то никого не интересует. Дело в том, что такая консоль будет дико нагреваться в играх, ведь внутри стоит процессор AMD, ещё и последней серии, которые при всей своей крутости банально нагревается до 70 градусов под нагрузкой. Учитывая нагрев процессора и то, что 50 кадров в игре вы получаете на минимальных настройках графики, говорить о высоком уровне производительность не приходится. Это немного не то, что хочет увидеть пользователь.