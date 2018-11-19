Smach Z выйдет в 2019 году

В сети появилась информация о портативной приставке Smach Z, которая должна выйти в свет в 2019 году. Производитель обещает, что устройство отправится в продажу на процессоре AMD Ryzen и будет обладать довольно высокой производительностью. Однако, геймеры очень прохладно отнеслись к этой новости, ведь разговоров о релизе было очень много и создатели проекта уже не первый год обещают невероятную портативную приставку. На деле же окажется, что портативная консоль стоит как крутой смартфон и дороже той же Nintendo Switch, плюс играть вы будете на минимальных настройках графики на небольшом экранчике. Не думаю, что подобные продукты в 2019 году смогут кого-то удивить или привлечь большую аудиторию. Так что новости про релиз Smach Z важны лишь для самих создателей Smach Z.