Смарт-часы AMAZFIT Bip Lite от Huami

Компания Huami представляет AMAZFIT Bip Lite, новую модель в линейке «умных» часов.

Часы AMAZFIT Bip Lite позволяют отслеживать результаты кардио-упражнений, вести автоматический и непрерывный мониторинг сердечного ритма с помощью оптического датчика PPG. Водонепроницаемость на глубине до 30 метров позволяет заниматься любыми видами водного спорта и одновременно отслеживать результаты, чтобы иметь возможность оценить приближение к поставленным целям.

Часы оснащены трекером сна. Эта функция помогает понять, почему в некоторые дни мы чувствуем себя более энергичными, чем в другие.

Благодаря длительной работе батареи, которой хватает на 45 дней, Bip Lite отличаются одним из самых продолжительных сроков автономной работы в своей нише.

Часы Bip Lite оснащены классическим дисплеем со сглаженными углами, а отражающий экран позволяет четко видеть изображение даже при ярком солнечном свете.

Bip Lite весят всего 32 грамма, что превращает их в одни из самых легких «умных» часов на рынке.

Рекомендованная розничная цена часов AMAZFIT Bip Lite составляет 4 490 руб.