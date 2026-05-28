Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 выпустили в России

В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro, рекомендованная цена которых составила 16 и 23 тысячи рублей соответственно. Напомним, что Watch Fit 5 Pro оснащаются 1,92-дюймовым LTPO-экраном с адаптивной кадровой частотой до 60 Гц, рамками толщиной 1,8 мм, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, корпусом из титанового сплава с габаритами 44,5:40,8:9,5 мм и массой 30,4 грамма, 100 спортивными режимами, отслеживанием качества сна, сердечного ритма и уровня кислорода в крови, измерением ЭКГ, автономностью до 10 дней в режиме энергосбережения, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями 5ATM и IP6X.

Базовая модель отличается 1,82-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 2500 нит, корпусом из переработанного алюминия с размерами 42,9:38,2:9,5 мм и массой 27 граммов, задней крышкой из переработанного стекловолокна и ремешками из переработанного нейлона.
