Смарт-чехлы Marvel для Samsung Galaxy Note 10

В сети появились изображения умных чехлов Marvel доступные для Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ .

Четыре вариации фокусируются на одном конкретном персонаже из вселенной Marvel: Человек-паук, Железный человек, Капитан Америка и Дэдпул. Чехлы считаются «умными», потому что они автоматически загружают приложение установки и эксклюзивный контент Marvel.

Также есть соответствующие вырезы для фронтальной камеры с центрирующими отверстиями и вертикально установленного корпуса задней камеры. Ожидаемая цена от $ 49,99 $ до 59,99.