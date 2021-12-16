Смарт-очки Huawei Smart Glass со сменными линзами

Huawei планирует выпустить свои первые умные очки - Huawei Smart Glass. Утверждается , что эти очки работают на платформе HarmonyOS, собственной операционной системе, разработанной Huawei. Huawei называет очки "умным персональным помощником" и судя по фото, которым поделилась Huawei, очки оснащены сменными линзами, а также динамиками на каждой дужке.

Линза имеет футуристический дизайн весом всего 30 граммов. Ранее Huawei выпускала умные очки под своим именем, однако они были созданы в сотрудничестве с производителем очков Gentle Monster. Предстоящие очки Huawei Smart Glass не имеет какого-либо сотрудничества со сторонними разработчиками, по слухам, будет новым устройством в семействе Huawei.

Комментарии и отзывы Huawei Smart Glass
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