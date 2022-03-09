SmartAVLink выпустил активный оптический кабель USB Type-C следующего поколения

SmartAVLink, ведущий мировой производитель активных оптических кабелей, сегодня объявил о выпуске своего активного оптического кабеля USB Type-C следующего поколения, доступного с максимальной длиной 10 метров.

Поскольку внешнее питание не требуется, его встроенная активная схема питается от обоих концов кабеля, что исключает затраты на внешнее питание. С выходной мощностью до 60 Вт кабель следующего поколения поддерживает различные профили напряжения до 20 В при 3 А, таким образом, может заряжать широкий спектр устройств. Благодаря прочному металлическому корпусу из цинкового сплава позолоченные контакты обеспечивают долговечное и надежное электрическое соединение. Обладая высокой устойчивостью к электромагнитным и радиочастотным помехам, USB C с полной функциональностью (данные + видео + PD) может использоваться в средах с высоким уровнем помех, таких как центры обработки данных и производственные предприятия.