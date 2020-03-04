Smartbuy FITNESS готова для спорта

Официально представлена достаточно интересная умная колонка Smartbuy FITNESS, которая не только издает качественный громкий звук, но и подходит для тех, кто хочет заниматься фитнесом. Дело в том, что колонка оборудована прочным корпусом, который выдерживает нагрузки — на него можно надавить всем своим телом, выполнять разные физические упражнения и при этом колонка будет работать весьма стандартно. То есть, сломать ее из-за того, что вы делали зарядку, не выйдет. Решение крайне необычное и на рынке нет ничего подобного, так что если вы большой фанат спорта и хотите получить такой вот гаджет, то самое время заказывать. Более того, скоро 8 марта и можно сделать кому-то просто отличный подарок. Хотя, пока что информации о цене в России нет.