Смартфон AGM G2 Guardian получил мощный тепловизор

Компания AGM пополнила ассортимент смартфонов моделью G2 Guardian, которая первой на рынке получила тепловизор с дальностью действия до 500 м. Его разрешение составляет 256:192 пикселя.

Новинка также характеризуется 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп (ночное видение) и 2 Мп (макро), макрокамеру, однокристальной системой Qualcomm QCM6490 (улучшенный Snapdragon 778G), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 10-Вт беспроводной зарядок, 3,5-Вт динамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и NFC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также защитой от воды и пыли согласно степени IP69K. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 900 долларов, а с 12/256 ГБ – 1000 долларов.