Смартфон AGM G2 Guardian с тепловизором появился в продаже

Компания AGM дала старт продажам смартфона G2 Guardian, который может похвастаться тепловизором с дальностью действия до 500 м и разрешением 256:192 пикселя. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым экраном с разрешением 2408:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и стеклом Corning Gorilla, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп (ночное видение) и 2 Мп (макро), платформой Qualcomm QCM6490, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 10-Вт беспроводной зарядок, динамиками мощностью 3,5 Вт, адаптером Wi-Fi 6E, модулем NFC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также защитой от воды и пыли (IP69K). Цена смартфона составляет 860 долларов.