Смартфон ASUS ROG Phone 6 показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями игрового смартфона ASUS ROG Phone 6, официальный релиз которого состоится уже 5 июля. По предварительным данным, аппарат получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 165 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 18 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, стереодинамики и фирменный кулер для охлаждения. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.