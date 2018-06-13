Смартфон Asus Zenfone 5z появится в продаже 15 июня

Компания ASUS на своей страничке в Twitter наконец-то объявила дату начала продаж флагманского смартфона Asus Zenfone 5z, который был представлен еще на февральской выставке MWC 2018. Новинку можно будет купить уже 15 июня. Напомним, что в конце мая аппарат стал доступен для российского предзаказа. В официальном онлайн-магазине ASUS смартфон предлагается по цене 35 990 рублей за версию с 6+64 ГБ и 39 990 рублей за 8+256 ГБ оперативной и встроенной памяти.

Напомним, что Zenfone 5Z получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль. В качестве операционной системы здесь используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.