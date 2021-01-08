Смартфон B2021 с АКБ на 8000 мАч оценен в $110

Китайская компания с автомобильным названием F150 представила защищенный смартфон B2021, который при вполне достойных параметрах оценен в 200 долларов. При этом с 18 по 24 января его можно будет приобрести о вовсе за 110 долларов. Итак, новинка характеризуется 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для карт microSD, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G25, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 13, 2, 2 и 2 Мп, двумя слотами для карт SIM, боковым дактилоскопом, модулем NFC, предустановленной ОС Android 10, аккумулятором на 8000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, настраиваемой физической кнопкой, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также военным стандартом MIL-STD-810G.