Смартфон BlackBerry KEY2 LE получит аккумулятор на 3000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне BlackBerry KEY2 LE, который, как уже сообщалось ранее, выступит лайт-версией модели BlackBerry KEY2. Главным изменением новинки станет замена платформы Snapdragon 660 на менее производительный чипсет Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ, 32 ГБ флеш-памяти в базовой версии, уменьшенная с 3500 до 3000 мАч емкость аккумулятора, а также 12 Мп основная камера вместо датчика на 13 Мп. При этом неизменным останется 4,5 дюймовый дисплей с разрешением 1620:1080 пикселей. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшее время.