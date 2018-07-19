Смартфон BlackBerry KEY2 получит доступную версию

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс поделился фотографией смартфона BlackBerry KEY2 Lite, который ранее фигурировал под кодовым наименованием Luna. По словам источника, аппарат получит такие же габариты, как и его предшественник, но более скромные характеристики. Если BlackBerry KEY2 оснащается чипсетом Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти, то Lite-модель могли бы оборудовать Snadpragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти. За счет этого удалось бы снизить цену на существенные 100-150 долларов. Также сообщается, что аппарат выйдет в красной, синей и медной расцветках.