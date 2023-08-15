Смартфон Blackview A200 Pro получил 12 ГБ ОЗУ Компания Blackview представила смартфон A200 Pro, который станет доступен для покупки 21 августа по цене в 220 долларов. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Mediatek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13 с прошивкой Doke OS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2408:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч и поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки. Компания Blackview представила смартфон A200 Pro, который станет доступен для покупки 21 августа по цене в 220 долларов. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Mediatek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13 с прошивкой Doke OS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2408:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч и поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 23:23 . Продукт - Blackview A200 Pro

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