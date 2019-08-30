Смартфон Blackview BV5900 получил аккумулятор на 5580 мАч

2019-08-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Blackview BV5900; [29]
Компания Blackview представила защищенный смартфон BV5900, который может похвастаться прочным корпусом, углами из прорезиненного материала, которые поглощает энергию удара при падении, воздушными карманами, соответствием стандарта MIL-STD-810G, степени защиты IP69K, IP68 и IP69K.

Новинка также оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, платформой MediaTek MT676, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ флэш-памяти EMMC, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 0,3 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 5580 мАч, адаптерами GPS, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио и разъемом для наушников. Цена смартфона составит 190 долларов.


Комментарии и отзывы Blackview BV5900
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