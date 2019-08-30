Смартфон Blackview BV5900 получил аккумулятор на 5580 мАч

Компания Blackview представила защищенный смартфон BV5900, который может похвастаться прочным корпусом, углами из прорезиненного материала, которые поглощает энергию удара при падении, воздушными карманами, соответствием стандарта MIL-STD-810G, степени защиты IP69K, IP68 и IP69K.

Новинка также оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, платформой MediaTek MT676, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ флэш-памяти EMMC, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 0,3 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 5580 мАч, адаптерами GPS, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио и разъемом для наушников. Цена смартфона составит 190 долларов.