Смартфон Coolbi 14S Ultra получит 10 ГБ ОЗУ

Профильное издание Mydrivers сообщает о выходе в Китае смартфона Coolbi 14S Ultra, который очень похож на Xiaomi 12S Ultra во всем, что касается дизайна. Новинку оснастили 10 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем с неназванным разрешением и частотой обновления (вероятно, HD+ и 60 Гц), батареей ёмкостью 6800 мАч, тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, который может похвастаться оптической системой стабилизации, селфи-камерой на 32 Мп, 15 встроенными антеннами и задней панелью с искусственной кожей. Цена устройства составляет 113 долларов.