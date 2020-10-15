Смартфон Coolpad Cool 6 получил выдвижную камеру

Компания Coolpad пополнила ассортимент смартфонов моделью Coolpad Cool 6, которая среди прочего получила предустановленную операционную систему Android 10. Новинку оснастили 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, выдвижной фронтальной камерой разрешением 21 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Helio P70, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, сканером отпечатков на задней панели и симметричным портом USB-C. Смартфон выйдет в версиях с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти по цене в 150 и 175 долларов соответственно.

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