Смартфон Energizer Power Max P18K Pop провалился на Indiegogo

Пару месяцев назад компания Avenir Telecom представила смартфон Energizer Power Max P18K Pop, который впечатлил всех своим аккумулятором на 18 000 мАч. В марте была запущенная кампания по сбору денег на выпуск устройства в рамках краудфандинговой площадки Indiegogo. Однако месяц спустя производитель собрал вместо необходимых 1,2 млн всего 15 тысяч долларов. Отметим, что цена смартфона составляла немалые 550 долларов. Впрочем, производитель пообещал довести до ума дизайн устройства, будучи уверенным в растущем интересе пользователей к подобным смартфонам.

Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Helio P70 с частотой до 2,1 ГГц и графикой ARM Mali-G72 MP3, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, выдвижной фронтальной камерой с двумя модулями на 16 Мп и 2 Мп, тройной основной камерой на 12 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Его толщина составляет 18 мм.