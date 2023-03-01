Смартфон Fossibot F101 получил батарею на 10600 мАч

Китайская компания Fossibot пополнила ассортимент защищённых смартфонов моделью F101, которая появится в продаже по цене в 140 долларов. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 10600 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 4-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio A22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 24 Мп, размерами 155,7:76,2:20,35 мм, массой 350 граммов, 3,5-Вт динамиком, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также защитой корпуса от ударов и физического воздействия.