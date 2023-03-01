Смартфон Fossibot F101 получил батарею на 10600 мАч

Китайская компания Fossibot пополнила ассортимент защищённых смартфонов моделью F101, которая появится в продаже по цене в 140 долларов. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 10600 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 4-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio A22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 24 Мп, размерами 155,7:76,2:20,35 мм, массой 350 граммов, 3,5-Вт динамиком, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также защитой корпуса от ударов и физического воздействия.

Флагман Sony Xperia 1 V показали на фото …
В сети появилась первая фотография флагманского смартфона Sony Xperia 1 V, официальный релиз которого ожи…
Смартфон Nubia Z50 Ultra засветился на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первой фотографией флагманского смартфона Nubia Z5…
Камерофон Xiaomi 13 Ultra получит 16/1 ТБ памяти …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом камеро…
Объявлена дата глобального релиза OnePlus 11…
Компания OnePlus объявила, что смартфон OnePlus 11 будет представлен в Индии 7 февраля. При этом, дата ки…
Игровой смартфон Black Shark 6 получит активную систему охла…
Заслуживающий доверия инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Black Sh…
Смартфон Moto G73 5G оценен в 300 евро …
Компания Lenovo представила смартфоны Motorola Moto G53 и G73 5G, которые уже доступны для покупки в Евро…
Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали уже 340 тысяч предзаказов…
Китайские источники сообщают, что смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали на площадке JD.com уже боле…
На экранах Google Pixel 7 появились мертвые зоны …
Некоторые владельцы Google Pixel 7 и 7 Pro сообщили о новой проблеме с экраном в своих смартфонах. Речь и…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor