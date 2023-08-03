Смартфон Fossibot F102 получил батарею на 16500 мАч

Компания Fossibot пополнила ассортимент смартфонов защищенной моделью Fossibot F102, одной из особенностей которого стал фонарь мощностью 3 Вт и яркостью 495 лм. Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 16500 мАч, основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 5-Мп макрокамерой и 20-Мп камерой ночного видения, 6-нанометровой платформой Mediatek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, 6,58-дюймовым экраном с разрешением 1080:2408 пикселей и частотой обновления 120 Гц, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 170 долларов.

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