Смартфон Gionee F1 Plus оценен в 160 долларов

Китайская компания Gionee пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Gionee F1 Plus, которая получила дизайн в стиле iPhone 13 Pro. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T610, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки, основной камерой разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, предустановленной ОС Android 12 «из коробки», 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопическим сенсором. Смартфон оценен в 160 и 175 долларов соответственно.

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