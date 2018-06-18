Смартфон Google Pixel 3 XL получит одинарную камеру

Не так давно в сети появились изображения прототипа смартфона Google Pixel 3 XL, который оснащался одинарной основной камерой. В то время, как другие производители выпускают флагманы с двойной, а то и с тройной камерой (Huawei P20 Pro), подобные решения немного удивляют. Однако в Google, судя по всему, настроены решительно. Сегодня в сети появилось изображение чехла для смартфона, которое подтверждает предыдущие утечки о вырезе в верху экрана и об основной камере. Будем надеяться, что даже и с одинарной камерой третье поколение Pixel XL покажет отличные фотовозможности, как его предшественники.