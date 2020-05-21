Смартфон Google Pixel 4a может задержатся до июля

Изначально доступный флагман Google Pixel 4a должен был дебютировать в апреле, но позже презентацию перенесли сначала на май, а затем и на июнь. Сегодня в сети появилась информация о том, что смартфон и вовсе задержится до середины июля. По словам источника, решение о переносе вызвано анализом рынка, поскольку Google уже готова к поставкам.

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.
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