Смартфон HONOR 400 Lite представлен официально

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 400 Lite, которая появится в международной продаже. Новинка получила 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412:1080 точек, яркостью 3500 нит, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-затемнением с частотой 3840 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером IMG BXM-8-256, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем на 108 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 5230 мАч, поддержку 35-Вт проводной зарядки, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, корпус толщиной 171 граммов и 7,29 мм, а также предустановленную прошивку MagicOS 9.0 на основе ОС Android 15. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.