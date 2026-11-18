Смартфон HONOR 700 засветился на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото смартфона HONOR 700, который будет представлен уже 23 ноября. Отметим розовую и голубую расцветки корпуса, дополнительный дисплей на тыльной панели и очень узкие рамки вокруг основного экрана – их ширина, по утверждению источника, составляет всего 0,98 мм со всех сторон.

Ранее сообщалось, что в линейку войдут модели HONOR 700, HONOR 700 Pro и HONOR 700S. Базовая модель получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а старшая – более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 5. Все три смартфона оснастят дополнительным дисплеем на тыльной панели с возможностями искусственного интеллекта, батареей Qinghai Lake ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки и основной камерой с 200-Мп главным модулем. Также HONOR 700 и HONOR 700 Pro будут отличаться наличием 50-Мп модуля с перископическим телеобъективом.