Смартфон HONOR X7c вышел в России

Компания HONOR выпустила в российскую продажу смартфон HONOR X7c, который оценен в 18 и 21 тысячу рублей за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом до 15 ноября покупатели получат наушники Honor Choice Earbuds X7 и скидку в 3 тысячи рублей.

Смартфон оснащается 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685, 6,77-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1610:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки, ударопрочностью, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0, а также черной, белой и зеленой расцветками.