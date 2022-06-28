Смартфон HTC Desire 22 Pro разработан для Метавселенной

Среди этих функций будет доступ к цифровому кошельку для управления криптовалютами и даже бесплатный NFT. HTC Desire 22 Pro оснащен 6,6-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и вырезом спереди для 32-мп селфи-камеры. Основан смартфон на мобильной платформе SoC Qualcomm Snapdragon 695 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Desire 22 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4520 мАч, с поддержкой беспроводной и обратной зарядки. Тройная камера на задней панели состоит из основного датчика на 64-мп, сверхширокоугольного объектива на 13-мп и датчика глубины на 5-мп. Устройство имеет защиту от воды и пыли IP67 и работает на ОС Android 12.
Смартфон HTC Desire 22 Pro оценен примерно в 490 долларов.