Смартфон HTC Desire 22 Pro разработан для Метавселенной

Компания HTC объявила о выпуске смартфона Desire 22 Pro созданного для Метавселенной. Desire 22 Pro является преемником Desire 21 Pro. Он позиционируется как дополнение для недавно представленной HTC гарнитуры Vive Flow VR. Стоит отметить, что гарнитура Vive Flow VR совместима с любым Android-смартфоном, но Desire 22 Pro будет предлагать эксклюзивные функции свои пользователям.

Среди этих функций будет доступ к цифровому кошельку для управления криптовалютами и даже бесплатный NFT. HTC Desire 22 Pro оснащен 6,6-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и вырезом спереди для 32-мп селфи-камеры. Основан смартфон на мобильной платформе SoC Qualcomm Snapdragon 695 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Desire 22 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4520 мАч, с поддержкой беспроводной и обратной зарядки. Тройная камера на задней панели состоит из основного датчика на 64-мп, сверхширокоугольного объектива на 13-мп и датчика глубины на 5-мп. Устройство имеет защиту от воды и пыли IP67 и работает на ОС Android 12.

Смартфон HTC Desire 22 Pro оценен примерно в 490 долларов.
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