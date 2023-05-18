Смартфон HTC U23 Pro получил SoC Snapdragon 7 Gen 1

Компания HTC представила смартфон U23 Pro, который оценен в 550 и 585 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной 30-Вт, беспроводной 15-Вт и обратной беспроводной зарядок, операционной системой Android 13, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth v5.2, толщиной 8,88 мм и массой 205 граммов.