Смартфон HTC U23 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне HTC U23 Pro, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,40 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, 12 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системы Android 13. Смартфон набрал в одноядерном испытании 933 балла, а в многоядерном – 2351 балл.

HTC U23 Pro также приписывают наличие AMOLED-экрана с частотой обновления изображения 120 Гц, до 256 ГБ флеш-памяти, многомодульной тыльной камеры и ёмкой батареи с поддержкой быстрой проводной зарядки.
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