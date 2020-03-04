Недорогой смартфон Honor 20 Lite получит новые конфигурации памяти

В базе данных TENAA обнаружились данные о новых версиях смартфона Honor 20 Lite. Напомним, что ранее была доступна конфигурация памяти с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Сейчас же стало известно о версиях памяти 6/256 ГБ и 8/256 ГБ.

Что на счет характеристик, то аппарат получил 6,15-дюймовый дисплей (2312:1080 точек) со врезанной селфи-камерой на 24 Мп, чипсет Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, тройную камеру с основным модулем на 48 Мп, батарею на 3340 мАч, дактилоскоп, модуль бесконтактных платежей NFC, оболочку Magic UI 2.1.0 и OC Android 9 Pie.