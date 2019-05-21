Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Бренд Honor (принадлежит Huawei) представил флагманский смартфон Honor 20 Pro, камера которого уже оценена на 111 баллов специалистами DxOMark. Новинку оснастили топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и обьектива с диафрагмой F/1,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, телеофото-модулем на 8 Мп и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.

Младшая модель Honor 20 отличается модулем для замера глубины сцены вместо телефото-модуля, объективом с апертурой F/1,8 в основном модуле и аккумулятором на 3750 мАч. Honor 20 будет стоить в Европе 500 евро за базовую версию, а Honor 20 Pro – от 600 евро.