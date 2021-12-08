Смартфон Honor 60 SE засветился на рендерах

Китайские источники поделились изображениями недорогого смартфона Honor 60 SE, который выйдет в международную продажу под названием Honor 60 Lite. Отметим очень тонкие рамки вокруг экрана и дизайн тройной тыльной камеры, выполненной в стиле iPhone 13 Pro. Официальный релиз Honor 60 SE должен состояться уже 16 декабря вместе с Honor X30.

По предварительным данным, смартфон оснастят дисплеем с разрешением 1080p+ и частотой обновления изображения 120 Гц, главным модулем основной камеры разрешением 108 Мп, как у актуальных Honor 50 SE/Lite и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.