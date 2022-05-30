Смартфон Honor 70 Pro оценен в 555 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделями Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+, которые отличаются платформами MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 9000 соответственно. Новинки также оснастили фронтальной камерой разрешением 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), 6,78-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2652:1200 пикселей, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1 и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Honor 70 Pro в версии с 8/256 ГБ оценен в 555 долларов, с 12/256 ГБ – 600 долларов, а с 12/512 ГБ – 660 долларов. За Honor 70 Pro+ в варианте с 8/256 ГБ попросят 645 долларов, а с 12/256 ГБ – 690 долларов.