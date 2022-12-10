Смартфон Honor 80 SE появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor 80 SE, который предлагается за 345 и 390 долларов в версиях с 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинку оснастили новой однокристальной системой MediaTek Dimensity 900 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MC4, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, массой 175 граммов и толщиной 7,7 мм.

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