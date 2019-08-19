Смартфон Honor 9X Flame Red оценен в 200 долларов

Компания Honor представила новую версию популярного смартфона Honor 9X, которая отличается расцветкой Flame Red. Honor 9X Flame Red с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 199 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 227 долларов, а за топовую версию на 6/128 ГБ памяти попросят 267 долларов. Продажи стартуют уже завтра.

Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч. Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп.