Смартфон Honor 9X появился в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфона Honor 9X, который был представлен шесть дней назад. Базовая версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 205 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 235 долларов, а топовая версия на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 275 долларов.

Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч. Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп.