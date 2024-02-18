Смартфон Honor Magic 6 RSR представят на MWC 2024

Компания Honor подтвердила большую презентацию своих смартфонов на выставке MWC 2024, которая пройдет 25 февраля. Речь идет о глобальных версиях Magic 6, складном смартфоне Magic V2 RSR (Porsche Design) и, как выяснилось сегодня, люксового Magic 6 RSR.

По предварительным данным, аппарат унаследует технические характеристики у Honor Magic6 Pro, который оснащается 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц LTPO, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, фронтальной камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, тыльной камерой с модулями разрешением 50-М п (сенсор OmniVision OVH9000, объектив с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и OIS), топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 5600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, а также поддержкой прямого подключения к спутниковой связи.