Смартфон Honor Magic V2 оценен в 1255 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic V2, которая появится в продаже 20 июля по цене в 1255, 1395 и 1670 долларов за версии с 16/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).
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