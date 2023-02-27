Смартфон Honor Magic5 оценен в 900 евро

Компания Honor представила на выставке MWC 2023 смартфон Magic 5, который, среди прочего, получил защиту от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54. Новинку также оснастили плоским 6,81-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1224:2664 точек, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1000 нит и поддержкой HDR10+, флагманского однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5450 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 12 Мп и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MagicUI 7.1. Цена смартфона в Европе составит 900 евро.

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