Смартфон Honor Magic5 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Honor Magic5, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие в устройстве 12 ГБ оперативной памяти и топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон набрал 1411 и 4584 балла в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Для сравнения, Samsung Galaxy S23 Ultra, основанный на том же процессоре, но с более высокими частотами, набирает 1500 и 5000 баллов соответственно. Официальная презентация флагманов Honor Magic5 и Honor Magic Vs состоится уже в конце этого месяца на выставке MWC 2023.